Африканские казаки поздравили шеф-повара Ивлева и его новую жену с днём свадьбы

Праздник отметили на родине Валерии Куденковой

Константин Ивлев громко отметил свадьбу с молодой женой у неё на родине – в кубанской станице Тамань на берегу Чёрного моря. У девушки там живёт родня и молодожёны после торжеств в Москве решили устроить себе ещё один праздник.

Свадьба прошла в местных традициях, гостей веселили артисты фолк-коллектива африканских казаков. 47-летний шеф-повар и 28-летняя модель Валерия Куденкова приняли участие в старинном обряде с выкупом невесты и шумными станичными посиделками.

Из местного храма они приехали в родительский дом невесты на роскошной карете. Гостей встретили чернокожие артисты фолк-коллектива африканских казаков. Это было очень необычно.

Ради молодой модели телеведущий развёлся с первой женой Марией, они прожили вместе 23 года и вырастили двоих детей. Как утверждает Ивлев, он встретил новую любовь, когда отношения в семье уже охладели.

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