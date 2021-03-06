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В Кремле отреагировали на информацию о болезни помощника Путина

14:23
  • суббота
  • 06 марта 2021

Президент не уйдёт на самоизоляцию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о болезни помощника президента Максима Орешкина, который заразился коронавирусом. Так как глава государства с ним не контактировал, необходимости уходить на самоизоляцию у Владимира Путина нет, пояснил представитель Кремля.
Помощник президента Орешкин заразился коронавирусом

Также не планируется переносить совещание по экономическим вопросам с участием Путина, заявил Песков РИА Новости. "Рабочий процесс идёт своим чередом", - сказал пресс-секретарь.

О том, что помощник президента Максим Орешкин заболел коронавирусом, сообщил на совещании в Кемерове премьер-министр Михаил Мишустин. Он пожелал ему скорейшего выздоровления.

Максим Орешкин возглавлял Минэкономразвития в 2016-2020 годах, до этого полтора года был замминистра финансов. С момента ухода из министерства занимает пост помощника президента.

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