В Кремле отреагировали на информацию о болезни помощника Путина

Президент не уйдёт на самоизоляцию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о болезни помощника президента Максима Орешкина, который заразился коронавирусом. Так как глава государства с ним не контактировал, необходимости уходить на самоизоляцию у Владимира Путина нет, пояснил представитель Кремля.

Также не планируется переносить совещание по экономическим вопросам с участием Путина, заявил Песков РИА Новости. "Рабочий процесс идёт своим чередом", - сказал пресс-секретарь.

О том, что помощник президента Максим Орешкин заболел коронавирусом, сообщил на совещании в Кемерове премьер-министр Михаил Мишустин. Он пожелал ему скорейшего выздоровления.

Максим Орешкин возглавлял Минэкономразвития в 2016-2020 годах, до этого полтора года был замминистра финансов. С момента ухода из министерства занимает пост помощника президента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"