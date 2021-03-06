Новые угрозы Киева в адрес Москвы назвали прологом к военной провокации

Москва ответила на заявление Леонида Кравчука

В Госдуме оценили угрозы экс-президента Украины Леонида Кравчука в адрес России. Первый замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин назвал их дипломатической подготовкой военной провокации. При этом в Киеве, по мнению парламентария, не учитывают решительной позиции России по вопросу Донбасса.

"Это составная часть той эскалации, которую предпринимает украинская власть, надеясь на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США", - сказал Затулин в интервью РИА Новости.

Он считает, что всё происходящее надо увязывать с наступлением на Украине на русский язык, ударами по оппозиции, преследованием инакомыслящих и закрытием неугодных властям телеканалов.

Ранее глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук пригрозил России абстрактными радикальными шагами в случае, если Москва не признает себя стороной конфликта в Донбассе.

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