ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новые угрозы Киева в адрес Москвы назвали прологом к военной провокации

15:11
  • суббота
  • 06 марта 2021

Москва ответила на заявление Леонида Кравчука

В Госдуме оценили угрозы экс-президента Украины Леонида Кравчука в адрес России. Первый замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин назвал их дипломатической подготовкой военной провокации. При этом в Киеве, по мнению парламентария, не учитывают решительной позиции России по вопросу Донбасса.
Украину накажут за водную блокаду Крыма

"Это составная часть той эскалации, которую предпринимает украинская власть, надеясь на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США", - сказал Затулин в интервью РИА Новости.

Он считает, что всё происходящее надо увязывать с наступлением на Украине на русский язык, ударами по оппозиции, преследованием инакомыслящих и закрытием неугодных властям телеканалов.

Ранее глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук пригрозил России абстрактными радикальными шагами в случае, если Москва не признает себя стороной конфликта в Донбассе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.