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Песков опроверг планы повышения пенсионного возраста в России

16:15
  • суббота
  • 06 марта 2021

Таких намерений у власти нет

В Кремле оперативно отреагировали на информацию о планах нового повышения пенсионного возраста. Такие сообщения ошибочны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт "Интерфакс".
Назван возраст, до которого хотят дожить россияне

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил изданию Ura.ru, что в России есть планы ещё раз повысить пенсионный возраст. По его словам, об этом будет объявлено в 2022 году. 

Как утверждает депутат, правительственная группа по анализу эффективности сделала вывод о том, что ранее проведённой реформы недостаточно для покрытия дефицита Пенсионного фонда. Рашкин ранее уже делал подобные заявления, их опровергали в Кремле и правительстве. Тогда он говорил о предполагаемом повышении пенсионного возраста до 70 лет для мужчин и женщин.

О повышении пенсионного возраста в июне 2018 года объявил занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев. По условиям реформы, пенсионный возраст начал постепенно увеличиваться с 2019 года и в итоге составит 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

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