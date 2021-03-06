Умер литературовед Валентин Курбатов

Он хранил и приумножал традиции русской литературы
Писатель, критик и литературовед Валентин Курбатов умер на 81-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС писатель, замглавы комитета по культуре Госдумы Сергей Шаргунов.
С 1978 года Курбатов был членом Союза писателей СССР, затем – России. Он входил в состав редколлегий журналов "Литературная учёба", "День и ночь", "Русская провинция", "Роман-газета".
За вклад в сохранение и развитие литературы Курбатов в 2019 году получил госпремию, до этого был награждён Орденом Дружбы.
Валентин Курбатов написал десятки книг о русских и советских писателях.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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