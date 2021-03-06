Вакцину "Спутник V" похвалили в США

Препарат одобрен уже в 45 странах

В США похвалили российскую вакцину "Спутник V". Высокую оценку первому в мире зарегистрированному препарату для вакцинации от коронавируса дал главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

"Данные, которые я видел о "Спутнике V", достаточно хорошие", - сказал Фаучи в эфире греческого канала Skai.

Создатели "Спутника V" ранее заявляли, что их вакцина стала второй по популярности среди подобных препаратов, разрешённых регулирующими органами государств мира. Применение "Спутника V" одобрено в 45 странах. Вакцину используют, в том числе, два государства Евросоюза без официального одобрения регулятора.

Россия первой в мире создала и испытала вакцину от коронавируса. Сейчас в нашей стране зарегистрированы и одобрены к применению уже три подобных препарата. Таких успехов в фармакологии не добилась ни одна страна в мире.

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