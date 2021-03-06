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Мощный снегопад накроет Москву перед 8 марта

18:28
  • суббота
  • 06 марта 2021

Коммунальные службы приведены в готовность

На Москву надвигается циклон, который 7 марта может принести четверть месячной нормы осадков. Столицу накроет мощный снегопад, сопровождающийся метелью с порывистым ветром. На дорогах могут образовываться снежные заносы.
В европейской части России участятся мощные снегопады

В связи с предупреждением синоптиков городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков. По его словам, подготовлена спецтехника для борьбы с гололедицей на дорогах. В круглосуточном режиме начали дежурство аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов.

На опасных участках столичных магистралей организовано дежурство тягачей, сообщает АГН "Москва". Власти призывают водителей быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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