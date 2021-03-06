Власти ДНР заявили о подготовке Украиной наступления в Донбассе

В Москве косвенно подтверждают эту информацию

Украина по всем признакам проводит подготовку к возобновлению военных действий в Донбассе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт РИА Новости. В Донецке утверждают, что Киев начал стягивать подразделения наёмников и диверсантов к линии соприкосновения в ДНР.

О том, что Украина готовит военную провокацию в Донбассе, заявляют и в Госдуме России. Первый замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин назвал угрозы, звучащие из Киева, дипломатической подготовкой к боевым действиям.

Ранее глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук пригрозил России абстрактными радикальными шагами в случае, если Москва не признает себя стороной конфликта в Донбассе.

Некоторое время назад в ЛНР тоже говорили о возможном наступлении украинских войск в Донбассе. При этом там утверждали, что новый виток эскалации не будет похож на боевые действия 2014-2015 годов.

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