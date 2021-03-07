В России за сутки выявлено менее 11 тысяч больных коронавирусом

Число заразившихся снижается

За сутки в России зафиксирован 10 595 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 322 776 человек с COVID-19, умерло 89 094 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 1 534 больных, всего в столице 990 395 инфицированных, скончались 15 394 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

На этой неделе в Минздраве сообщили о росте случаев внебольничной пневмонии в 2020 году. Пациентов с таким заболеванием зарегистрировано в 4,7 раза больше, чем по итогам 2019 года. Очевидно, что такой скачок заболеваемости пневмонией напрямую связан с пандемией коронавируса, говорят эксперты.

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