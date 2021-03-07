В Москве за сутки вылечились от коронавируса 1417 человек

Столица снимает ограничения

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 417 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 911 109.

Итальянские учёные выяснили, что психопаты оказались самыми подготовленными к пандемии коронавируса. Такие черты личности оказываются весьма выгодными во время кризисов. Люди, которым свойственны безрассудство, наглость, дерзость и склонность к подлости, испытывали значительно меньший стресс во время пандемии.

По данным на 7 марта, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 322 776 пациентам, умерли с начала пандемии 89 094 человека. В Москве больных зарегистрировано 990 395 в мире более 116 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 2,5 миллиона человек.

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