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Лукашенко отказался от услуг литовских портов

19:52
  • суббота
  • 06 марта 2021

Нефтепродукты будут идти через Усть-Лугу и Петербург

Белоруссия, как и обещала, начала поставки нефтепродуктов в российские порты. Минск отказался от услуг литовских портов после того, как в Вильнюсе крайне негативно отреагировали на протесты в Белоруссии. Там ввели санкции против президента Александра Лукашенко, запретив ему въезд в Литву.
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Как сообщает пресс-служба российского Минтранса, первыми отправились белорусские составы с бензином в Усть-Лугу и с мазутом - в Санкт-Петербург.

Россия и Белоруссия подписали соглашение о перевалке около 10 миллионов тонн нефтепродуктов с 2021 по 2023 год. Контракты будут заключаться по принципу take-or-pay. Грузоотправитель заплатит за весь согласованный объём, даже если по факту отправит меньше.

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