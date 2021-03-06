Российских медиков наградили за борьбу с коронавирусом

Указ подписал президент Владимир Путин

Более 200 российских медиков удостоены высоких государственных наград за вклад в борьбу с коронавирусом. Врачи приняли на себя первый удар пандемии в феврале-марте 2020 года. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении врачей орденами и медалями. Документ опубликован на портале правовой информации.

Врачей наградили орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. В числе удостоенных высоких наград - сотрудники областных Центров гигиены и эпидемиологии, работники научно-исследовательских институтов и региональных управлений Роспотребнадзора.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского – награды, учреждённые в июне 2020 года. Согласно их статуту, они вручаются российским и иностранным медикам, волонтёрам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, за вклад в организацию оказания медпомощи и спасение жизней пациентов.

Орденом Пирогова ранее была награждена глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

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