Николас Мадуро привился "Спутником V"

Вместе с президентом Венесуэлы укол сделала его жена

Президент Венесуэлы Николас Мадуро привился вакциной "Спутник V", сообщается на странице пресс-службы лидера страны в Twitter.

Вместе с ним прививку от коронавируса сделала его супруга, написал сам президент в Twitter. "Мы с Силией Флорес получили первые дозы "Спутника V". Этой вакциной мы привили большую часть нашего медицинского персонала", - сообщил подписчикам Мадуро.

Первые партии российской вакцины были доставлены в Венесуэлу 13 февраля. Прививку уже сделал и сын главы государства Николас Мадуро Герра.

"Спутник V" набирает популярность в мире, вакцина одобрена более чем в 40 государствах. В России вакцинацию прошли уже около 6 миллионов человек.

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