В русской общине Алеппо отметили Международный женский день

Это произошло впервые за 10 лет

Международный женский день, впервые за последние 10 лет отметили в русской общине провинции Алеппо. Вместе собрались 125 семей русских женщин, которые вышли замуж за сирийцев и в годы войны не покинули страну.

Дамам устроили торжественный вечер с поздравлениями и вручением цветов. Праздник состоялся благодаря содействию нашего Центра по примирению сторон.

Алеппо по-прежнему испытывает нехватку продовольствия, поэтому продуктовые наборы пришлись очень кстати, сообщает "ТВ Центр".

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