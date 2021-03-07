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В русской общине Алеппо отметили Международный женский день

10:14
  • воскресенье
  • 07 марта 2021

Это произошло впервые за 10 лет

Международный женский день, впервые за последние 10 лет отметили в русской общине провинции Алеппо. Вместе собрались 125 семей русских женщин, которые вышли замуж за сирийцев и в годы войны не покинули страну. 
В Алеппо открылись антикварные лавки

Дамам устроили торжественный вечер с поздравлениями и вручением цветов. Праздник состоялся благодаря содействию нашего Центра по примирению сторон.

Алеппо по-прежнему испытывает нехватку продовольствия, поэтому продуктовые наборы пришлись очень кстати, сообщает "ТВ Центр".

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