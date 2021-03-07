Обь загорелась после аварии на подводном нефтепроводе под Нижневартовском

Пострадал один человек

В Ханты-Мансийском автономном округе после локализации пожара в акватории реки Обь идёт утилизация остатков углеводородов. Пострадал один человек, он получил ожоги.

Возгорание под Нижневартовском началось из-за утечки на подводном нефтепроводе. Сейчас аварийный участок отключён, площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

Ориентировочное время выгорания нефтепродуктов - 12 часов. По предварительным расчетам, в подводной части трубы может находится до 700 тонн топлива. Ростехнадзор создал комиссию для проверки угрозы окружающей среды, сообщает "ТВ Центр".

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