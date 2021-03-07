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По Испании прокатилась новая волна протестов из-за ареста рэпера

10:29
  • воскресенье
  • 07 марта 2021

Произошли столкновения с полицией

В Испании митинги против ареста рэпера Пабло Аселя вновь переросли в беспорядки. Массовые шествия прошли в четырёх городах. В Барселоне почти сразу после начала манифестации последовали столкновения с полицией.
В Испании протестующие объявили войну полиции

Радикалы забросали правоохранителей камнями, бутылками и краской. Митингующих удалось утихомирить только с применением силы. Десятки участников акции задержаны, сообщает "ТВ Центр".

Протесты в Испании проходят с середины февраля после того, как Пабло Аселя приговорили к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление терроризма в соцсетях и песнях.

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