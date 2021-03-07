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Россиян предупредили о росте заболеваемости коронавирусом этой весной

11:30
  • воскресенье
  • 07 марта 2021

К лету ситуация выправится

В середине весны в России может начаться рост заболеваемости коронавирусом. Этого не исключают врачи и эксперты. Это обусловлено несколькими факторами.
В России за сутки выявлено менее 11 тысяч больных коронавирусом

У переболевших в лёгкой форме к этому времени иммунитет будет ослаблен, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Второй вопрос – весной обычное повышение сезонной заболеваемости, которое тоже снижает иммунитет, воздух способствует передаче коронавирусной инфекции, потому что влажность определённой температуры", - сказал врач в интервью РИА Новости и предположил, что к началу лета заболеваемость пойдёт на спад.

Похожей точки зрения придерживается доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он думает, что нынешняя статистика по заболевшим может держаться примерно на одном и том же уровне в связи с тем, что есть люди, которые ещё ни разу не встречались с вирусом.

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