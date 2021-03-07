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Москвичей предупредили о резком падении давления из-за мощного снегопада

12:22
  • воскресенье
  • 07 марта 2021

Столицу заметает

Непраздничная погода бушует в европейской части России. На юге страны начались подтопления, на севере - снегопады и гололедица. Москвичи уже ощутили действие ныряющего циклона, пришедшего из Ленинградской области - атмосферное давление опустилось до минимального уровня.
Мощный снегопад накроет Москву перед 8 марта

Метель, снегопад, заносы и резкое падение атмосферного давления: в ближайшие сутки москвичей ждёт весь спектр непогоды. Возвращению зимы мы обязаны циклону, надвигающемуся с севера Атлантики. По прогнозу синоптиков, он принесёт на европейскую часть страны четверть месячной нормы осадков, сильный ветер и головную боль. Атмосферное давление опустилось до барического дна -  729 миллиметров ртутного столба.

Несколько часов было перекрыто движение по части полос на внешней стороне МКАДа. Из-за плохой видимости и гололедицы столкнулись 11 автомобилей, сообщает "ТВ Центр".

Аналогичное ДТП произошло на федеральной трассе "Сортавала". Один из водителей не справился с управлением, и дальше по цепочке - ещё 15 машин. Протяженность затора составила около четырёх километров.

Так называемый ныряющий циклон принёс в Ленинградскую и соседние с ней области снегопад, метель и сильный ветер. Водителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте.

На юге страны кратковременное потепление принесло осадки и сильный ветер. Однако красота оказалась недолговечной. Из-за растаявшего снега три села в Астраханской области с населением почти в полторы тысячи человек оказались без отрезаны от большой земли.

Уровень реки Большая Прорва поднялся выше допустимой отметки. Четыре секции переправы оказались подтоплены. Объездных путей нет. Уже сутки на месте работает МЧС: эвакуируют жителей и откачивают воду.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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