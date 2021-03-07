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"Вам, любимые!": как мир поздравляет женщин

12:16
  • воскресенье
  • 07 марта 2021

Акция проходит во многих странах

Море цветов и улыбок. В канун 8 марта мужчины поздравляют прекрасную половину человечества с наступающим праздником. По России и миру идёт акция "Вам, любимые!".
Флешмобы и концерты: в России начали поздравлять женщин с 8 марта

В Новосибирске военнослужащие в полной боевой экипировке спустились в метро, чтобы порадовать дам. Букеты вручали под музыку знаменитых эстрадных хитов в исполнении духового оркестра. Многие пассажиры задерживались, чтобы послушать композиции, сообщает "ТВ Центр".

А в Туве персональный концерт устроили для 97-летней героини Великой Отечественной войны. Ветерану вручили букет и поблагодарили за мирное небо.

Цветочный десант высадился и за пределами России. Тюльпаны заполонили улицы Казахстана и Киргизии. Такое внимание неизменно вызывало улыбки на лицах женщин. Праздник пришёл даже в Африку - волонтёры поздравили девушек в Гане и Камеруне.

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