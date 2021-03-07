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Минобороны опубликовало документы о подвигах женщин на войне

11:48
  • воскресенье
  • 07 марта 2021

Исторический раздел появился на сайте ведомства

В преддверии 8 марта на сайте Минобороны появился исторический раздел "Героини Великой Победы", посвящённый подвигам женщин во время войны.
Минобороны рассекретило уникальные архивные документы

Там опубликованы документы из фонда Центрального архива - наградные материалы, страницы фронтовых газет и другие свидетельства, сообщает "ТВ Центр".

В годы Великой Отечественной женщины встали на защиту Родины наряду с мужчинами. И стойко переносили все тяготы фронтовой жизни.

За боевые подвиги и самоотверженный труд в тылу около 150 тысяч были удостоены правительственных наград, 90 женщин стали Героями Советского Союза.

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