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Масштабная вакцинация "Спутником V" началась в Венесуэле

12:37
  • воскресенье
  • 07 марта 2021

Привился президент Мадуро

В странах Европы опять не хватает мест в больницах. Однако не все граждане готовы придерживаться карантинных мер. Сразу в нескольких государствах прошли многочисленные митинги противников ограничений.
Николас Мадуро привился "Спутником V"

А в страны Латинской Америки продолжаются поставки российской вакцины. Прививку сделал президент Венесуэлы. В неизменной красной рубашке и хорошем настроении президентская чета Мадуро идёт на прививку российской вакциной "Спутник V".

В страну прибыла новая партия российского препарата. Вакцинация стартовала 13 февраля и, по мнению медиков, помогла не допустить новой вспышки пандемии, от которой страдают сейчас другие страны Латинской Америки, сообщает "ТВ Центр".

Сменой правительства обернулась неспособность справиться с эпидемией в Парагвае. Два дня протестов привели к человеческим жертвам. А в странах, где пандемия постепенно идёт на спад, митингуют уже против ограничений. В столице американского штата Айдахо жгут маски на ступенях Капитолия.

Столкновениями с полицией завершилась акция протеста в Стокгольме. Стражи порядка пришли в противогазах, многие участники митинга – даже без масок. В Словакии – настоящий медицинский коллапс. Из-за резкого роста числа заболевших в медучреждениях не хватает мест, поэтому пациентов отправляют в Германию и Польшу.  На этой неделе в страну прибыла первая партия "Спутника V". На закупку российской вакцины словацкие власти пошли, несмотря на угрозы со стороны Европейского Союза.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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