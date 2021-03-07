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Вступил в силу закон, запрещающий высаживать безбилетных детей из транспорта

11:20
  • воскресенье
  • 07 марта 2021

Он принят из-за нескольких резонансных случаев в регионах

7 марта в России начал действовать закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей за неоплаченный проезд. Это касается несовершеннолетних, которые едут без сопровождения взрослых.
Сенатор Инна Святенко заявила о недопустимости высаживания детей из транспорта за безбилетный проезд

Нововведение должно защитить права детей и не допустить угрозы их жизни и здоровью во время поездки. В Госдуме особо подчеркнули, что оставлять юных пассажиров на дороге опасно. И теперь те, кто совершают подобные действия, будут нести за это ответственность, сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, в России меняются правила оформления электронных трудовых книжек. Граждане теперь вправе потребовать, чтобы в цифровом формате был отражен весь стаж, а не только данные за 2020 год, как это было ранее.

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