Губернатор Нью-Йорка влип в очередной сексуальный скандал

На новый срок его не изберут

Ещё один компромат на губернатора штата Нью-Йорк. Уже третья сотрудница администрации - Эндрю Куомо - обвинила его в домогательствах. Дела давно минувших дней вскрылись как раз в преддверии истечения срока его полномочий, сообщает "ТВ Центр".

Возле офиса губернатора Нью-Йорка один протест сменяется другим. Интенсивность увеличивается после новых откровений очередной женщины, вспомнившей вдруг, что лет шесть-семь назад её, оказывается, домогались. На этот раз уже третья по счёту бывшая сотрудница администрации губернатора Эндрю Куомо решила рассказать журналистам о неподобающем поведении босса. Он обращался к ней "милочка", один раз коснулся поясницы, а как-то и вовсе поцеловал руку.

Чуть ранее ещё две бывших сотрудницы и третья женщина, не являвшаяся подчинённой главы штата, обвинили его в домогательствах: он предлагал сыграть им в карты на раздевание, целовал в губы и нелестно отзывался о своих коллегах, имеющих проблемы с лишним весом. Пресс-служба губернатора все отрицает. Сам он принёс извинения, но вины не признает. И в отставку уходить не намерен.

Я понимаю, что вёл себя таким образом, что другим людям было некомфортно. Это было непреднамеренно, и я чувствую себя ужасно. Но я никогда никого не трогал ненадлежащим образом.

Однако, в глазах общественного мнения Эндрю Куомо уже провозгласили практически таким же сексистом, как в своё время Дональда Трампа. Правда, есть одна большая разница: Куомо же свой, демократ, а не ненавистный республиканец. Но именно Демпартия сделала своим коньком борьбу с сексуальными домогательствами, и теперь приходится отворачиваться от вчерашнего любимца.

Джо Байден, давний союзник Куомо, отказался его поддержать. С резкими заявлениями выступил мэр Нью-Йорка, демократ.

Я не представляю себе, как кто-либо, кто совершает такое, может находиться у власти в роли губернатора, как он может пользоваться доверием людей.

Прокуратура штата начала независимое расследование по обвинениям в сексуальных домогательствах. Его результаты выложат в публичный доступ. Чуть ранее секс-скандала администрацию Куомо по наводке республиканцев обвинили в сокрытии истинного числа жертв коронавируса в домах престарелых. Обвинения ещё нужно доказать, но репутация 64-летнего политика уже основательно подмочена. А ведь он мог бы выдвигаться и на четвёртый губернаторский срок. Полномочия истекают совсем скоро.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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