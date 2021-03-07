Финалисты конкурса "Романсиада" выступили в Москве

Концерт прошёл в Храме Христа Спасителя

В Москве состоялся финал Международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада". Участники из разных регионов нашей страны и других государств представили лучшие произведения этого жанра на сцене зала Церковных соборов Храма Христа Спасителя.

Победителей наградили памятными дипломами и денежными призами. Конкурс проходит уже 24 года при поддержке столичного "Дома романса", сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"