Большая редкость: в зоопарке Ростова появился на свет белый медвежонок

В неволе эти животные почти не размножаются

Долгожданное пополнение в зоопарке Ростова-на-Дону. Впервые за несколько десятилетий там появился на свет белый медвежонок. Событие действительно значимое, поскольку в дикой природе эти животные находятся под угрозой исчезновения.

В утренних лучах весеннего солнца одиннадцатилетний белый медведь Айон беззаботно дремлет в своём уличном вольере. Тем временем, у возлюбленной косолапого - медведицы Кометы - спокойно выспаться не получается даже в скрытой от чужих глаз берлоге. Причиной её бессонницы стал малыш, появившийся около трёх месяцев назад. Рождение белого медвежонка в неволе - событие редкое, в стенах Ростовского зоопарка оно стало первым за более чем три десятка лет. А потому понаблюдать сейчас за малышом любопытно без исключения всем - от посетителей до самих сотрудников.

На свет малыш появился совсем крошкой: он весил не более 500 граммов. Сейчас Комета выкармливает его собственным молоком, и медвежонок уже заметно подрос, что для размножения этого вида в неволе также большая редкость. Зачастую мамаши просто отказываются растить потомство в вольере. Комета же напротив оказалась ответственной и заботливой, сообщает "ТВ Центр".

Недавно медведица впервые вывела малыша из укрытия. С тех пор в расписании семейства ежедневные совместные променады. И хотя гулять на свежем воздухе, безусловно, умке нравится, мать каждый раз торопиться поскорее загнать его обратно в берлогу.

Пара Айона и Кометы сложилась в рамках программы Союза зоопарков и аквариумов России по формированию и сохранению искусственной популяции белых медведей. В нашей стране этого вида животных - менее 10 тысяч особей. Поэтому каждый новорождённый на особом счету.

С будущим медвежонка из Ростовского зоопарка специалисты определятся позднее. А до своего медвежьего совершеннолетия, которое у косолапых наступает в два года, он будет жить с мамой.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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