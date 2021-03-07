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Вторая жизнь прочитанных книг: полезные лайфхаки

15:43
  • воскресенье
  • 07 марта 2021

Дизайнеры придумывают новые ходы

Электронные книги в России набирают всё большую популярность. Слухи о смерти их бумажных собратьев, конечно, сильно преувеличены, однако людей, для которых большие семейные библиотеки уже обуза и пылесборник - предостаточно.

Выбросить собрания сочинений на помойку совесть не позволяет. Но куда же их тогда деть? Ольга Стрельцова убедилась: иногда вторая жизнь книги может быть даже интереснее, чем первая (смотрите видео).

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