Из истории Международного женского дня: как отмечали праздник в прошлом

В этом году ему исполняется 100 лет

Международный женский день отмечается в нашей стране ровно 100 лет. И за целый век многое изменилось. Бороться за права женщин в России вроде бы не нужно. Феминизм чувствует себя вольготно.

А вот на гендерные праздники некоторые стали реагировать нервно: мол, поздравлять с ними теперь - чуть ли не оскорбление! Но... цветы - продаются, подарки - дарятся, да и выходной день - по-прежнему радует.

Юлия Богоманшина - о прошлом и настоящем 8 марта (смотрите видео).

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