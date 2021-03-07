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В России стало проще потратить маткапитал на улучшение жилья

14:22
  • воскресенье
  • 07 марта 2021

Не нужно собирать дополнительные документы

В России стало проще потратить материнский капитал на строительство или реконструкцию дома. Теперь не надо направлять в Пенсионный фонд сведения из акта строительных работ. Постановление об упрощении правил в этой сфере подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает его пресс-служба.
Специалисты оценили идею вкладывать маткапитал в ценные бумаги

Для проведения ремонта родители могут направить только выписку из Росреестра о том, что земельный участок и построенный там дом находятся в их собственности.

В 2020 году установлен размер материнского капитала на первого ребёнка в размере 483 882 рублей, на второго - 639 432 рубля. Направлять заявление на получение денег теперь не нужно, всё перечислится автоматически.

Капитал можно потратить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, на накопительную часть пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов.

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