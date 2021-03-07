72-летний Шуфутинский готовится стать отцом в третий раз

Возраст его не смущает

72-летний Михаил Шуфутинский готов стать отцом в третий раз. У звезды шансона уже есть двое взрослых детей – 49-летний Давил и 47-летний Антон. Он уже давно дедушка, которого радуют пять внуков и две внучки.

Артист женат третьим браком, его супруга Светлана Уразова младше шансонье на 30 лет. Певец не скрывает, что рядом с возлюбленной чувствует себя гораздо моложе. А потому, как это часто бывает с мужчинами в столь почтенном возрасте, Шуфутинский надеется стать отцом в третий раз.

"Мы над этим работаем", - заявил он в программе "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ. Интересно, что Светлана планирует родить ребёнка сама, без привлечения суррогатной матери.

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