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Глобальный заговор: актриса Екатерина Волкова отказывается верить в пандемию

17:40
  • воскресенье
  • 07 марта 2021

Но маску она всё равно носит

С начала пандемии коронавируса прошло уже больше года, но в мире всё равно остаются люди, считающие всё происходящее глобальным заговором. Они не верят в существование вируса или предлагают свои безумные версии его появления и распространения. Например, с помощью вышек для связи поколения 5G.
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Российская актриса Екатерина Волкова заявила, что не верит в существование коронавируса. Бывшая жена Эдуарда Лимонова рассказала kp.ru ("Комсомольской правде") о том, как она пережила долгие месяцы пандемии.

46-летняя звезда сериала "Скорая помощь" призналась, что маску она всё-таки носит, особенно там, где это жёстко требуется.

"Но на тех же съёмках в маске не находишься. Грим всё-таки. А в целом я не верю, что коронавирус на самом деле существует. Мне кажется, это глобальный заговор", - сказала актриса.

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