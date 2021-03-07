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Российское судно загорелось в Охотском море

14:48
  • воскресенье
  • 07 марта 2021

Рыбакам удалось спастись

В Охотском море произошёл пожар на российском рыболовецком судне "Витим". Находящимся на его борту 30-ти рыбакам удалось эвакуироваться на надувных плотах, они спасены и доставлены на берег во Владивосток. Один моряк повредил руку.
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Сейчас загоревшееся судно буксируют к берегу, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.  Буксировщик с "Витимом" должен прийти в порт Владивостока ночью 8 марта.

В ведомстве рассказали, что операция по буксировке горящего судна достаточно сложная. Скорость небольшая, к тому же судно накренилось на 40-45 градусов.

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