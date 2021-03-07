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Собянин рассказал о строительстве хорд в Москве

16:45
  • воскресенье
  • 07 марта 2021

Оно завершится в 2023 году

Строительство новых хордовых магистралей в Москве планируется завершить в 2023 году. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице "ВКонтакте". Мэр назвал хорды крупнейшим транспортным проектом в городе.
Разгрузить центр и связать районы: зачем Москва строит хорды

"Новые дороги и развязки сэкономят время в пути для миллионов москвичей. Разгрузим центр города, свяжем между собой соседние районы", - написал мэр.

Он напомнил, что Северо-Западная хорда полностью открыта для движения машин, а на Северо-Восточной готовы шесть из восьми участков. Эта магистраль будет достроена через год. Юго-Восточная хорда свяжет между собой 22 района Москвы, а 40-километровая Южная рокада будет выполнять роль дублёра МКАД и ТТК.

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