Собянин рассказал о строительстве хорд в Москве

Оно завершится в 2023 году

Строительство новых хордовых магистралей в Москве планируется завершить в 2023 году. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице "ВКонтакте". Мэр назвал хорды крупнейшим транспортным проектом в городе.

"Новые дороги и развязки сэкономят время в пути для миллионов москвичей. Разгрузим центр города, свяжем между собой соседние районы", - написал мэр.

Он напомнил, что Северо-Западная хорда полностью открыта для движения машин, а на Северо-Восточной готовы шесть из восьми участков. Эта магистраль будет достроена через год. Юго-Восточная хорда свяжет между собой 22 района Москвы, а 40-километровая Южная рокада будет выполнять роль дублёра МКАД и ТТК.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"