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Польский генерал написал сценарий войны НАТО с Россией

17:23
  • воскресенье
  • 07 марта 2021

Его уже прокомментировали на высоком уровне

Отставной генерал польской армии Вальдемар Скшипчак написал сценарий войны России и НАТО на Балтике. Бывший военачальник не поленился и изложил в издании Defence 24 фантастический сценарий, в котором корабли Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района за двое суток захватывают страны Балтии. Потом в мечтах генерала боевые действия переходят на южную часть Балтийского моря и в направлении польского побережья.
Обнародован сценарий удара НАТО по Калининградской области

Такие мысли о сценариях войны в Калининграде живут только в больных головах отставных генералов натовских стран. Так коротко, но ёмко ответил польскому вояке губернатор Калининградской области Антон Алиханов, пишет РБК. Он предложил думать о мире, а не о войне и напомнил, что у России с Польшей есть замечательные программы приграничного сотрудничества.

Не так давно в издание Overt Defence был опубликован другой сценарий войны в регионе. В нём говорилось о превентивном ударе НАТО по Калининградской области, в результате которого уничтожались бы ракетные комплексы "Искандер" и системы С-400. В наступлении, согласно сценарию, должны участвовать 30 тысяч польских военных.

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