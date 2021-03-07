Студентам разрешат сдавать экзамены удалённо с помощью биометрии

Для этого нужно зарегистрироваться в системе

Российским студентам разрешили сдавать промежуточные экзамены в онлайн-формате, но с условием, если они согласятся пройти процедуру биометрии для допуска к ним. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает его пресс-служба.

Появлению такого формата способствовала пандемия коронавируса. Принимать решение о проведении экзаменов с помощью Единой биометрической системы будет руководство вуза. Аттестация коснётся студентов из отдалённых населенных пунктов. Они смогут не приезжать в вуз для сдачи экзаменов.

Для того, чтобы сдать экзамен онлайн нужно будет зарегистрироваться в системе и пройти процедуру прокторинга - произнести перед камерой случайную числовую последовательность.

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