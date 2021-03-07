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В Москве проверяют информацию об избиениях в частном детском саду

18:42
  • воскресенье
  • 07 марта 2021

В полицию обратились родители

По крайней мере к шести детям в частном детском саду в Москве применялось насилие со стороны воспитателя. Родители подали заявления в правоохранительные органы.
Прокуратура Москвы проверяет сообщения об издевательствах в частном детсаду

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России, сейчас идёт доследственная проверка по сообщению о жестоком обращении с детьми в частном детском заведении. Воспитатель, которого обвиняют родители, свою вину отрицает.

Ранее московская прокуратура сообщила, что в частном детском саду, расположенном в жилом доме на Нагатинской улице, выявлены факты ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В полицию была передана видеозапись, на которой видно, как сотрудница детсада применяет физическую силу к детям.

Проверку по этому факту, которую организовало столичное управление СКР, взял под личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

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