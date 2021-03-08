Московские врачи вылечили более 912 тысяч больных коронавирусом

Число заболевших уменьшается

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 037 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 912 146.

Более половины россиян (54%) заявили о негативных воспоминаниях о самоизоляции. Положительно локдаун оценили только 17% граждан. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску работы SuperJob. У 8% опрошенных ограничения вызвали ужас, страх и боязнь. У 4% - беспокойство, тревогу и печаль. По 3% россиян заявили о злости и сожалении о потерянном времени.

По данным на 8 марта, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 333 029 пациентам, умерли с начала пандемии 89 473 человека. В Москве больных зарегистрировано 991 816 в мире более 116 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 2,5 миллиона человек.

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