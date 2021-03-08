ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московские врачи вылечили более 912 тысяч больных коронавирусом

11:08
  • понедельник
  • 08 марта 2021

Число заболевших уменьшается

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 037 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 912 146.
Россиян предупредили о росте заболеваемости коронавирусом этой весной

Более половины россиян (54%) заявили о негативных воспоминаниях о самоизоляции. Положительно локдаун оценили только 17% граждан. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску работы SuperJob. У 8% опрошенных ограничения вызвали ужас, страх и боязнь. У 4% - беспокойство, тревогу и печаль. По 3% россиян заявили о злости и сожалении о потерянном времени.

По данным на 8 марта, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 333 029 пациентам, умерли с начала пандемии 89 473 человека. В Москве больных зарегистрировано 991 816 в мире более 116 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 2,5 миллиона человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.