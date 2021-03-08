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В России уменьшается суточный прирост больных коронавирусом

10:47
  • понедельник
  • 08 марта 2021

Пандемия идёт на спад

За сутки в России зафиксировано 10 253 случая заражения коронавирусом, это на 342 случая меньше, чем сутки назад. Всего с февраля 2020 года выявлено 4 333 029 человек с COVID-19, умерло 89 473 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 1 421 больной, всего в столице 991 816 инфицированных, скончались 15 447 пациентов. 
Россиян предупредили о росте заболеваемости коронавирусом этой весной

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

Вакцинация против гриппа снижает риск смерти у заразившихся коронавирусом здоровых людей, к такому выводу пришли в Минздраве. А летальность среди пациентов с гриппом и COVID-19, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, практически одинакова и составляет 17%, отметили в ведомстве.

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