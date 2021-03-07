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Поклонники Пугачёвой устроили митинг у стен её замка

19:44
  • воскресенье
  • 07 марта 2021

Они пришли поздравить певицу с 8 марта

Алла Пугачёва получила неожиданный сюрприз в преддверии Международного женского дня. К стенам знаменитого замка в деревне Грязь приехала группа поклонников с транспарантами, надувными шарами и подарками для Аллы Борисовны. Один из участников импровизированного митинга держал в руках портрет Примадонны.
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Фанаты устроили маленький концерт и прокричали речовку: "Алла Пугачёва - бог наш и кумир. Она своим искусством завоевала мир".

Певица не оставила без внимания такое доброе отношение к себе. Она вышла на балкон и поблагодарила своих поклонников. Речь супруги снимал на телефон Максим Галкин. Кто-то заметил, что выход Пугачёвой к народу похож на выступление политического или религиозного деятеля.

"В этот день всегда метель. Можно загадывать желание и просить силы небесные озвучить приказание: "Весну разрешаем!" - обратилась певица к фанатам. Она поблагодарила всех своих поклонников и удалилась в покои замка.

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