Поклонники Пугачёвой устроили митинг у стен её замка

Они пришли поздравить певицу с 8 марта

Алла Пугачёва получила неожиданный сюрприз в преддверии Международного женского дня. К стенам знаменитого замка в деревне Грязь приехала группа поклонников с транспарантами, надувными шарами и подарками для Аллы Борисовны. Один из участников импровизированного митинга держал в руках портрет Примадонны.

Фанаты устроили маленький концерт и прокричали речовку: "Алла Пугачёва - бог наш и кумир. Она своим искусством завоевала мир".

Певица не оставила без внимания такое доброе отношение к себе. Она вышла на балкон и поблагодарила своих поклонников. Речь супруги снимал на телефон Максим Галкин. Кто-то заметил, что выход Пугачёвой к народу похож на выступление политического или религиозного деятеля.

"В этот день всегда метель. Можно загадывать желание и просить силы небесные озвучить приказание: "Весну разрешаем!" - обратилась певица к фанатам. Она поблагодарила всех своих поклонников и удалилась в покои замка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"