Большунову присудили серебро после инцидента с норвежским лыжником на финише

Россиянин пришёл третьим

Российский лыжник Александр Большунов, пришедший третьим в гонке на 50 километров на чемпионате мира в Германии, в итоге получил серебро. За несколько метров до финиша российский спортсмен сломал палку в борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо.

Большунову пришлось пропустить вперёд Клебо и ещё одного норвежца Эмиля Иверсена. Россиянин пересёк финишную черту третьим, но после рассмотрения этого эпизода судьями, Клебо был дисквалифицирован, золото было отдано Иверсену, а серебро получил Большунов.

Россиянин сразу после финиша заявил, что не придёт на церемонию награждения, но после решения судей всё-таки решил принять в ней участие. Он взял серебряную медаль в руки, но не надел её, передаёт РИА Новости.

Напомним, что 24 января Александр Большунов на финише другой лыжной гонки, проходившей в финском Лахти толкнул и сбил с ног финна Йони Мяки. Инцидент произошёл после того, как финский спортсмен на последних секундах соревнования не дал россиянину себя обогнать, подрезал его и оттеснил к краю трассы.

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