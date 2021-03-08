Путин поздравил женщин с 8 марта

Президент пожелал им счастья и здоровья

Весь мир отмечает Международный женский день, история которого восходит к началу ХХ века. Он зародился в США как день солидарности женщин в борьбе за свои права. Сейчас праздник утратил первоначальную политическую окраску и в нашей стране стал поистине всенародным. Одним из первых с 8 марта россиянок поздравил Владимир Путин, сообщает "ТВ Центр".

Президент отметил, что женщины приносят в наш мир гармонию, нежность, красоту и материнскую любовь. "Забота о детях, тепло домашнего уюта, которым вы всегда стремитесь окружить своих родных - всё это нелегкий каждодневный труд. Он, конечно же, заслуживает самого высокого признания", - сказал глава государства.

Отдельно Путин поздравил женщин-медиков. Сейчас они трудятся в условиях пандемии коронавируса. По словам президента, врачи проявляют при этом душевную щедрость и профессионализм.

Благодарю всех женщин - врачей, фельдшеров, медсестер и нянечек. Всех, кто спасает и выхаживает больных в "красных зонах", в составе экипажей скорой помощи, в больницах и поликлиниках.

В заключении Владимир Путин пожелал всем женщинам здоровья, успехов, счастья и как можно больше поводов для улыбок и радости.

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