Российские военные в Сирии поздравили женщин с праздником

Они привезли им гуманитарные наборы

Российские военнослужащие в Сирии приурочили к Международному женскому дню гуманитарную акцию. В небольшом городке провинции Латакия сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон раздали продуктовые наборы и поздравили местных женщин с 8 марта.

Всего в населённом пункте проживают 1 800 человек, треть из них находятся за чертой бедности. Люди благодарили за поддержку, а наши военные обещали приехать снова, сообщает "ТВ Центр".

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