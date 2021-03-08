В ДТП с грузовиком под Самарой погибли 7 человек

Они находились в легковом автомобиле
Семь человек погибли в ДТП с грузовиком под Самарой. Авария произошла на автодороге "Самара – Тольятти" неподалёку от Курумоча.
Столкнулись грузовик Isuzu и автомобиль Volkswagen, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Все погибшие ехали в легковушке. Там было пять мужчин и две женщины. Водитель грузового автомобиля не пострадал.
Авария произошла ранним утром 8 марта. Сейчас на месте ДТП работают дорожная полиция и следователи. Они выясняют причины аварии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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