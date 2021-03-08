ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ДТП с грузовиком под Самарой погибли 7 человек

10:10
  • понедельник
  • 08 марта 2021

Они находились в легковом автомобиле

Семь человек погибли в ДТП с грузовиком под Самарой. Авария произошла на автодороге "Самара – Тольятти" неподалёку от Курумоча.
Массовые ДТП и ураганный ветер: погода испытывает россиян на прочность

Столкнулись грузовик Isuzu и автомобиль Volkswagen, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Все погибшие ехали в легковушке. Там было пять мужчин и две женщины. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Авария произошла ранним утром 8 марта. Сейчас на месте ДТП работают дорожная полиция и следователи. Они выясняют причины аварии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ДТП под Самарой
ДТП под Самарой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.