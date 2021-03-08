Меган Маркл рассказала о тайной свадьбе с принцем Гарри

Интервью в США преподнесло много неприятных сюрпризов для королевы

Доводили до слёз, запрещали обращаться за помощью и не хотели давать титул сыну из-за цвета кожи. Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри о жизни британской короны вышло в США. Материал, которого так опасались в Букингемском дворце, получился ещё более громким, чем ожидали. Супруги во всех подробностях рассказали о травле в монаршем семействе, а герцогиня Сассекская призналась, что думала о самоубийстве.

"Откровения Гарри и Меган оказались ещё хуже, чем опасался Букингемский дворец!" - пишет британская пресса, подчеркивая, что короне объявлена война. Непоправимый удар нанесли любимый внук с нелюбимой невесткой, во время двухчасового интервью один за другим вытаскивая "скелеты" из королевских шкафов.

-Когда я была беременна, они сказали, что хотят поменять традиции для Арчи. - Интересно, почему? - Сама мысль о том, что наш сын не будет в безопасности, и мысль, что первый не белый член этой семьи не получит тот же титул, что остальные внуки.

Невзлюбили Меган из-за афроамериканских корней. Свадьба принца и актрисы, оказывается была спектаклем. Настоящую сыграли на заднем дворе за несколько дней до публичной церемонии, после чего у Меган отобрали водительские права и документы – в общем, не королевская жизнь, а триллер! Будучи беременной, герцогиня даже задумывалась о суициде.

Я просто не хотела жить. И это была очень ясная, реальная и пугающая постоянная мысль. Я помню, как Гарри убаюкивал меня. Мне хотелось обратиться за психологической помощью, но члены королевской семьи ответили мне, что не надо этого делать, ведь это могло навредить их репутации.

При том сама Елизавета II к невестке относилась хорошо. Чего, увы, не скажешь о других членах королевской семьи. Ум, честь и совесть британской нации - герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон - оказывается та ещё интриганка.

- Вы заставили Кейт Миддлтон плакать! - Нет, все было наоборот. Накануне нашей свадьбы у Кейт было плохое настроение. Она этого даже не скрывала. Мы повздорили из-за цвета платья детей, которые должны были нести цветы, и я не смогла сдержать слёз.

А ещё Меган уверяла, что толком даже и не знала, что знакомится с принцем. Прильнувшие к экранам домохозяйки ей не поверили, а несколько служащих королевского дворца прямо заявили: "У Меган дурной нрав и совсем не королевские манеры". Это классическая история "Когда вам немного за 30", пишут таблоиды. Разведённая сериальная актриса, на несколько лет старше мужа, знакомится с мальчиком из хорошей семьи и настраивает его против родственников. В итоге Меган и Гарри лишились статуса старших членов королевской семьи, а вместе с ними и многих привилегий.

Ну, а сам принц кажется окрылён любовью и призывает британские СМИ не повторять прошлых ошибок, проводя параллель с гибелью собственной матери принцессы Дианы. Тем более, что скоро в молодой семье пополнение.

- Ты скажешь? - Да, давай! Это - девочка!

Королеве об этом, очевидно, сообщат. Сама она скандальное интервью вроде как не смотрела. Любимый супруг в больнице, в стране тяжёлая ситуация с коронавирусом, а из-за финансовых проблем теперь придётся делить один самолёт с премьером! Хоть и зарекалась её величество больше собак не заводить, а положительные эмоции откуда-то брать надо. Быть может горечь семейных переживаний все-же помогу скрасить два подаренных щенка корги.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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