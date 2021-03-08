США планируют кибератаки против России

Об этом пишет американская пресса

Кибератаки на компьютерные системы российских властей и силовых ведомств готовит Вашингтон. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

Взломы осуществят в течение ближайших трёх недель. В Белом доме такие действия считают адекватным ответом на масштабную хакерскую атаку, которой подверглись правительственные структуры США. Её, без каких-либо доказательств, приписывают Москве.

В Кремле заявили, что наша страна к инциденту не причастна, а голословные обвинения назвали проявлением русофобии. Тем не менее, Вашингтон подготовил целый ряд недружественных шагов. Это не только взломы баз данных, но и пакет новых экономических ограничений, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"