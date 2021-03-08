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Собянин поздравил москвичек с Международным женским днём

11:38
  • понедельник
  • 08 марта 2021

Мэр пожелал им любви и благополучия

С весенним праздником москвичек поздравил Сергей Собянин. Обращение мэр опубликовал на своей странице в социальной сети.
Путин поздравил женщин с 8 марта

Он отметил: сегодня женщины ярко проявляют себя в культуре, науке и социальной сфере. А их знания, талант и безупречный деловой стиль востребованы в бизнесе, экономике и на государственной службе. Женщины наполняют жизнь смыслом, вдохновляют на большие дела и благородные поступки.

"Милые женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём. 8 Марта - праздник любви, нежности и красоты... Пусть замечательный весенний праздник подарит вам много цветов, улыбок и приятных сюрпризов. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, любви, красоты и счастья!"  - написал Собянин.

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