Собянин поздравил москвичек с Международным женским днём

Мэр пожелал им любви и благополучия

С весенним праздником москвичек поздравил Сергей Собянин. Обращение мэр опубликовал на своей странице в социальной сети.

Он отметил: сегодня женщины ярко проявляют себя в культуре, науке и социальной сфере. А их знания, талант и безупречный деловой стиль востребованы в бизнесе, экономике и на государственной службе. Женщины наполняют жизнь смыслом, вдохновляют на большие дела и благородные поступки.

"Милые женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём. 8 Марта - праздник любви, нежности и красоты... Пусть замечательный весенний праздник подарит вам много цветов, улыбок и приятных сюрпризов. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, любви, красоты и счастья!" - написал Собянин.

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