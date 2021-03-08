Женщины-полицейские в Петербурге встречают весенний праздник на службе

У них нет выходных

Праздничный день 8 марта некоторые женщины проведут на работе. Среди них и сотрудницы полиции Санкт-Петербурга. Сегодня они вышли на службу и выполняют свой долг наравне с коллегами-мужчинами.

Светлана Колесникова в полиции 15-й год. Единственное к чему не смогла привыкнуть за это время - постоянно утягивать бронежилет. Училась на журналиста, а стала полицейским. Для родных такое решение было полной неожиданностью.

С каждым годом в полицию Санкт-Петербурга приходит все больше женщин. В некоторых отделениях до 40% личного состава - слабый пол. Магия женского присутствия изменила буквально всё в суровых мужских буднях: в помещениях появились цветы, а задержанные перестали буянить.

Девушки стремятся работать на самых ответственных, а порой и опасных должностях. Например, водителем полицейском машины, как Мария Лисицина. Или даже в патрульно-постовой службе. А ведь на каждой улице, в каждой подворотне, в каждой квартире, куда прибывает наряд полиции может случиться всё что угодно.

Любую криминальную ситуацию можно заставить развиваться по самому мирному из всех возможных сценариев. В этом, пожалуй, самая главная миссия именно женщин-полицейских. Так говорят они сами. И во многих случаях это оказывается эффективнее, чем полицейская дубинка или наручники.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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