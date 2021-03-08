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В России началась Масленичная неделя

11:47
  • понедельник
  • 08 марта 2021

Народные гуляния пройдут без привычного размаха

В России началась Масленица, это последняя неделя перед Великим постом. В это время принято провожать зиму. И, конечно же, печь блины - они символизируют солнце.
В Подмосковье пройдут массовые мероприятия на Масленицу и 8 Марта

По традиции в Масленицу принято организовывать народные гуляния. Однако в этом году они пройдут без привычного размаха, сообщает "ТВ Центр".

В старину в этот праздник устраивали различные игры, катания на санях с ледяных гор и кулачные бои. Завершались торжества в воскресенье традиционным сожжением чучела Масленицы.

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