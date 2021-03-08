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Московским пенсионерам разблокировали социальные карты

12:33
  • понедельник
  • 08 марта 2021

Отменён обязательный режим самоизоляции

С 8 марта в Москве отменяется обязательный режим самоизоляции для людей старше 65-ти лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Собянин попросил пенсионеров после отмены самоизоляции поехать на прививку

Соответствующий указ подписал Сергей Собянин. Социальные карты этих категорий граждан уже разблокированы.

Оставаться дома - теперь лишь рекомендация. Однако мэр столицы посоветовал горожанам из группы риска по возможности воздержаться от поездок.

Смягчить ограничения в Москве позволило снижение уровня заболеваемости коронавирусом. Темп распространения COVID-19 снижается по всей стране, сообщает "ТВ Центр".

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