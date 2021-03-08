Московским пенсионерам разблокировали социальные карты

Отменён обязательный режим самоизоляции

С 8 марта в Москве отменяется обязательный режим самоизоляции для людей старше 65-ти лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Соответствующий указ подписал Сергей Собянин. Социальные карты этих категорий граждан уже разблокированы.

Оставаться дома - теперь лишь рекомендация. Однако мэр столицы посоветовал горожанам из группы риска по возможности воздержаться от поездок.

Смягчить ограничения в Москве позволило снижение уровня заболеваемости коронавирусом. Темп распространения COVID-19 снижается по всей стране, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"