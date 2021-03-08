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В Европе постепенно снимают ограничения из-за коронавируса

12:39
  • понедельник
  • 08 марта 2021

В Германии открылись рынки и музеи

Коронавирусные ограничения постепенно снимают в некоторых государствах Евросоюза. В ряде регионов Германии открылись непродовольственные магазины, рынки, музеи и автошколы.
"С нас хватит": Европа бунтует из-за коронавирусных ограничений

А вот в Чехии ситуация хуже. Эта страна удерживает лидерство в ЕС по темпам распространения вируса. Тем не менее люди выступают против жёстких мер, на которые пошли власти. В Праге акция против ограничений переросла в стычки с полицией. Около 20-ти человек задержаны, сообщает "ТВ Центр".

Митинги протеста проходят и в США. В Айдахо демонстранты показательно сожгли медицинские маски. Штаты остаются лидером по числу заражений в мире. Диагноз "коронавирус" в стране поставили почти 29 миллионов раз.

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