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Как российские мужчины поздравляют женщин с 8 марта

11:35
  • понедельник
  • 08 марта 2021

Они дарят им цветы и улыбки

Цветы, тёплые слова и море улыбок. Сегодня - Международный женский день. Самые добрые пожелания прекрасной половине человечества звучат по всему миру. Выразить восхищение спешат российские мужчины. От Калининграда до Владивостока представители сильного пола поздравляют своих близких, коллег и даже случайных прохожих, сообщает "ТВ Центр".
Путин поздравил женщин с 8 марта

Госавтоинспекторы в Краснодаре останавливают в основном женщин за рулём. Сегодня - есть повод вручить букет и поздравить. Для автоледи такие знаки внимания - приятный сюрприз.

Яркие поздравления от наших военных. Все, кто не на боевом посту от Калининграда до Петропавловска-Камчатского дарят цветы, поют песни или просто говорят тёплые слова представительницам прекрасного пола. Не важен род войск и профессиональные обязанности. Главная задача на сегодня - удивить.

Волонтёры всероссийской акции "Вам, любимые!" поздравляют женщин в парках культуры и отдыха, а также в аэропортах и автобусах, в торговых центрах и школах. Отдельная благодарность тем, кто уже год борется с коварным коронавирусом – врачи и медсёстры на рабочем месте и сегодня.

К акции присоединились и российские дипломаты. Поздравления женщинам летят из разных уголков земного шара и на разных языках. О том, что женщины - далеко не слабый пол, напомнили любительницы бокса. Девушки провели онлайн-тренировку, чтобы всему миру показать - они сильные, смелые, готовые бросить вызов, в том числе, и мужчинам.

В московском зоопарке в центре внимания сегодня панда Диндин. Она получила от поклонника Жуи букет, открытку и лакомства. Подарок оценила. Особенно съедобную его часть. Одним словом, всё как у людей.

Тёплые слова сегодня звучат в адрес женщин по всему миру. Представительницы прекрасного пола рады такому вниманию, однако, замечают - желательно не только в этот день. Мужчинам на заметку.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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